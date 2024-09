Trevignano Romano, appuntamento imperdibile per gli appassionati di subacquea

Sabato 28 e domenica 29 settembre a Trevignano Romano Avanguardia e tradizione della subacquea sul Lago di Bracciano

Vintage Scuba Days è un evento unico nel suo genere.

Si tiene a Trevignano Romano, location perfetta: il suo lago, profondo ben 165 metri, è una destinazione ambita dai subacquei di tutta Italia.

Vintage Scuba Days vuole essere un punto di contatto tra le vecchie e le nuove generazioni di subacquei, per mantenere la memoria e promuovere la divulgazione e la conoscenza di questa attività che per alcuni è hobby, per altri lavoro e per altri ancora campo di ricerca e innovazione.

Vintage Scuba Days è promosso da Pippo Cappellano, tra i più apprezzati documentaristi subacquei a livello internazionale con al suo attivo migliaia di ore di immersione; ha iniziato ad immergersi negli anni ’50 ed è stato testimone di quello che definisce “Il taglio ombelicale con la superficie, quando i subacquei divennero finalmente liberi di respirare con un paio di bombole d’aria sulle spalle.”

Tra gli appuntamenti imperdibili

L’immersione di Pippo Cappellano con l’autorespiratore ad aria utilizzato nel 1959 da 3 “pionieri” della subacquea, ovvero Alberto Novelli, Cesare Olgiaj e Ennio Falco che in quell’anno decisero di tentare un’impresa considerata impossibile: immergersi con autorespiratore ad aria (non a miscela) con un erogatore Explorer Pirelli per stabilire un record di profondità. Toccarono i 131 metri e il loro record è ancora imbattuto.

Sabato 28 settembre alle 12.00 Pippo Cappellano si immergerà nelle acque del Lago di Bracciano con lo stesso erogatore – perfettamente revisionato: sarà un’occasione unica per vedere in funzione un meccanismo che oggi si trova solo nelle vetrine dei musei.

La presenza del nipote di Pietro Vassena

Pietro Vassena era una specie di Leonardo da Vinci dei nostri giorni, inventore di macchine incredibili! Il suo grande sogno era l’esplorazione delle profondità marine. Lo realizzò nel 1948, costruendo C3, il ”suo sottomarino di pace, per ricerche scientifiche”, che purtroppo affondò per cause estranee alla sua volontà e ancora giace a 1000 metri di profondità davanti a Ischia.

Ospite al Vintage Scuba Days suo nipote Niccolò insieme a Rossella Laeng ne racconteranno (domenica 29 settembre ore 18.20) la storia e le indagini che stanno svolgendo per realizzare un documentario.

Le dimostrazioni di telemedicina in tempo reale (sabato 28 settembre ore 11.00) da parte del DAN Europe

Innumerevoli gli incontri con i massimi esperti a livello internazionale che toccheranno tutte le tematiche legate a questa affascinante attività: Archeologia Subacquea, Medicina Iperbarica, Biologia Marina, Turismo Subacqueo e perfino Criminalistica.

Ma non solo, si affronteranno temi dalla storia e lo sviluppo delle attrezzature alla tecnologia applicata all’immersione, dall’aumento del livello degli oceani alla ricerca subacquea in Antartide, dall’esplorazione di relitti di navi, che raccontano pagine di storia, al cinema e alla documentaristica subacquea.

Vintage Scuba Days sarà un viaggio emozionante tra i cimeli d’epoca (perfettamente funzionanti) e le nuove attrezzature, arricchito da conferenze, workshop, resoconti di viaggio, immersioni, laboratori, proiezioni, esposizioni, editoria, arte, offerta e scambio di attrezzature d’epoca.

Saranno presenti anche alcuni artisti con le loro opere ispirate al mondo sommerso.



Location : Skipper White, via della Rena 81 (Trevignano Romano) e specchio d’acqua antistante

Orari : dalle 9 alle 19 sia sabato 28 che domenica 29 settembre.

Vintage Scuba Days è realizzato con il Patrocinio del Comune di Trevignano Romano, di DAN – Divers Alert Network, HDS – Historical Diving Society Italia e del Premio Atlantide e con la collaborazione di CTS – Centro Tecnico della Subacquea, WAC – World Activity Com, Stefanelli Edilizia, Ireco e Ocean4Future.

Per informazioni : [email protected]