Il Comitato Pendolari è soddisfatto del reinserimento. In questo modo si risolveranno alcune criticità, legate all’affollamento dei treni

Trenitalia ha reinserito alcune delle corse che in questo periodo di emergenza da covid-19 erano state sospese e che, con la Fase 2 invece ha ripristinato.

Trenitalia ripristina le corse sulla linea Fl5

RV2345 Pisa C.le (17:46) – Roma Termini (21:48)

R12272 Roma Termini (23:27) – Civitavecchia

Contestualmente da oggi (27 Maggio) saranno ripristinate le seguenti corse:

R12229 Civitavecchia (7:02) – Roma Termini (circola dal Lunedì al Venerdì feriali)

RV2342 Roma Termini (14:12) – Pisa C.le

Inoltre, nei giorni di Sabato e Festivi verrà effettuato il treno:

R12235 Civitavecchia (8:01) – Roma Termini

Il Comitato Pendolari è soddisfatto del reinserimento delle corse, in quanto risolveranno alcune criticità, come il treno straordinario inserito qualche giorno fa tra Ladispoli e Roma per diminuire l’affollamento dei due treni adiacenti.