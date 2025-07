Trenitalia Regionale Lazio: modifiche alla circolazione ferroviaria il 14 luglio per lavori a Roma San Pietro

Per consentire interventi di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nella stazione di Roma San Pietro, lunedì 14 luglio la circolazione di alcuni treni del servizio Regionale Trenitalia subirà variazioni e cancellazioni.

Le linee interessate alle variazioni e alle cancellazioni sono:

FL5 Roma – Pisa

FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto

FL3 Roma – Viterbo

Roma – Vigna Clara

Per alleviare i disagi, sono previsti dei servizi di bus sostitutivi. Saranno attivati i seguenti autobus:

tra Roma Ostiense e Viterbo Porta Fiorentina (e viceversa)

tra Roma Ostiense e Cesano (e viceversa)

tra Roma Termini e Roma Aurelia (e viceversa)

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare a causa del traffico stradale. I posti disponibili possono risultare inferiori rispetto al servizio ferroviario. Inoltre, ricordiamo che sugli autobus non è consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici. Né di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida per non vedenti.

Trenitalia invita tutti i viaggiatori a consultare, nei giorni immediatamente precedenti la partenza, i canali informativi e di acquisto. In particolare. il sito www.trenitalia.com (sezione Infomobilità), l’App Trenitalia (Smart Caring personalizzato) e le comunicazioni via e-mail o SMS per chi possiede un biglietto digitale regionale.

Per ulteriori dettagli è disponibile il call center gratuito: 800 89 20 21.