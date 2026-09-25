Coinvolti i collegamenti regionali FL1 e FL3 e alcuni Intercity e Intercity Notte. Regolare il Leonardo Express da e per Fiumicino Aeroporto

Treni, modifiche tra Roma Tiburtina e Ostiense dal 2 al 4 ottobre: lavori per la nuova fermata Pigneto –

ROMA – Fine settimana di modifiche alla circolazione ferroviaria nella Capitale. Dal 2 al 4 ottobre, a partire dalla serata di venerdì e fino a domenica, il traffico ferroviario subirà variazioni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione della nuova fermata Pigneto.

Gli interventi interesseranno in particolare alcuni servizi del Regionale di Trenitalia sulle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma–Cesano/Viterbo, oltre ad alcuni collegamenti Intercity e Intercity Notte.

FL1, treni cancellati tra Tiburtina e Ostiense

Sulla linea FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto, i treni saranno cancellati nella tratta compresa tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

La circolazione resterà attiva sulle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina–Roma Tiburtina, e viceversa, e Roma Ostiense–Fiumicino Aeroporto, e viceversa.

Nessuna modifica, invece, per il Leonardo Express, che continuerà a garantire regolarmente i collegamenti da e per l’aeroporto di Fiumicino.

FL3, capolinea a Roma Ostiense

Cambiamenti anche per la linea FL3 Roma–Cesano/Viterbo: durante il periodo interessato dai lavori i treni saranno limitati o avranno origine a Roma Ostiense.

Le modifiche sono legate agli interventi necessari alla futura fermata ferroviaria del Pigneto, infrastruttura destinata a incidere sul sistema dei collegamenti ferroviari della Capitale.

Variazioni anche per Intercity e Intercity Notte

Nelle giornate di sabato e domenica saranno interessati anche alcuni collegamenti a lunga percorrenza. In particolare, gli Intercity Milano–Napoli/Salerno e Milano–Reggio Calabria e gli Intercity Notte Torino–Salerno e Milano–Siracusa/Palermo subiranno deviazioni di percorso, con conseguente soppressione di alcune fermate e variazioni degli orari.

Per le tratte cancellate dei treni Intercity è previsto un servizio sostitutivo con autobus.

Per quanto riguarda gli Intercity Notte, alcune modifiche al servizio potranno verificarsi già nella giornata di venerdì.

Trenitalia fa sapere che i canali di acquisto sono stati aggiornati. I viaggiatori sono quindi invitati a verificare in anticipo il proprio collegamento e le eventuali variazioni previste prima della partenza.

Le informazioni di dettaglio sono disponibili nella sezione Infomobilità del sito Trenitalia e attraverso il servizio Smart Caring personalizzato sull’App Trenitalia. È inoltre attivo il call center gratuito 800 89 20 21.