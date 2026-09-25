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Treni, modifiche tra Roma Tiburtina e Ostiense dal 2 al 4 ottobre: lavori per la nuova fermata Pigneto

25 Settembre 2026





Coinvolti i collegamenti regionali FL1 e FL3 e alcuni Intercity e Intercity Notte. Regolare il Leonardo Express da e per Fiumicino Aeroporto

Treni, modifiche tra Roma Tiburtina e Ostiense dal 2 al 4 ottobre: lavori per la nuova fermata Pigneto –

ROMA – Fine settimana di modifiche alla circolazione ferroviaria nella Capitale. Dal 2 al 4 ottobre, a partire dalla serata di venerdì e fino a domenica, il traffico ferroviario subirà variazioni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione della nuova fermata Pigneto.

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Gli interventi interesseranno in particolare alcuni servizi del Regionale di Trenitalia sulle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma–Cesano/Viterbo, oltre ad alcuni collegamenti Intercity e Intercity Notte.

FL1, treni cancellati tra Tiburtina e Ostiense

Sulla linea FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto, i treni saranno cancellati nella tratta compresa tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

La circolazione resterà attiva sulle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina–Roma Tiburtina, e viceversa, e Roma Ostiense–Fiumicino Aeroporto, e viceversa.

Nessuna modifica, invece, per il Leonardo Express, che continuerà a garantire regolarmente i collegamenti da e per l’aeroporto di Fiumicino.

FL3, capolinea a Roma Ostiense

Cambiamenti anche per la linea FL3 Roma–Cesano/Viterbo: durante il periodo interessato dai lavori i treni saranno limitati o avranno origine a Roma Ostiense.

Le modifiche sono legate agli interventi necessari alla futura fermata ferroviaria del Pigneto, infrastruttura destinata a incidere sul sistema dei collegamenti ferroviari della Capitale.

Variazioni anche per Intercity e Intercity Notte

Nelle giornate di sabato e domenica saranno interessati anche alcuni collegamenti a lunga percorrenza. In particolare, gli Intercity Milano–Napoli/Salerno e Milano–Reggio Calabria e gli Intercity Notte Torino–Salerno e Milano–Siracusa/Palermo subiranno deviazioni di percorso, con conseguente soppressione di alcune fermate e variazioni degli orari.

Per le tratte cancellate dei treni Intercity è previsto un servizio sostitutivo con autobus.

Per quanto riguarda gli Intercity Notte, alcune modifiche al servizio potranno verificarsi già nella giornata di venerdì.

Trenitalia fa sapere che i canali di acquisto sono stati aggiornati. I viaggiatori sono quindi invitati a verificare in anticipo il proprio collegamento e le eventuali variazioni previste prima della partenza.

Le informazioni di dettaglio sono disponibili nella sezione Infomobilità del sito Trenitalia e attraverso il servizio Smart Caring personalizzato sull’App Trenitalia. È inoltre attivo il call center gratuito 800 89 20 21.