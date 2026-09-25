Dalle 8 alle 11 l’iniziativa della Croce Rossa Italiana – Comitato Santa Severa-Santa Marinella. Per i donatori ingresso gratuito, con un accompagnatore, in diversi musei civici di Roma. Informazioni e iscrizioni al 320 0627158

Cerveteri, sabato 26 settembre torna la donazione del sangue in Piazza Aldo Moro –

CERVETERI – Una mattinata dedicata alla solidarietà e a un gesto semplice capace di fare concretamente la differenza. Sabato 26 settembre, dalle ore 8 alle 11, Piazza Aldo Moro a Cerveteri ospiterà una nuova iniziativa per la donazione del sangue, con la presenza della Croce Rossa Italiana – Comitato Santa Severa-Santa Marinella.

Il messaggio scelto per accompagnare l’appuntamento racchiude il significato dell’iniziativa: “Puoi salvare una vita, ce l’hai nel sangue”. Un invito rivolto alla cittadinanza a dedicare una parte della propria mattinata a un atto di generosità che può rappresentare una speranza concreta per chi necessita di trasfusioni.

L’iniziativa è stata organizzata in città da William e dalla mamma Adele Prosperi, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone sull’importanza della donazione e di trasformare una mattinata di settembre in un momento di partecipazione e solidarietà collettiva.

Un riconoscimento speciale per chi dona

Per i donatori è prevista anche una particolare opportunità: l’ingresso gratuito, esteso a un accompagnatore, in diversi musei civici, tra cui i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis e i Mercati di Traiano, oltre ad altre strutture aderenti all’iniziativa.

Un riconoscimento simbolico che unisce solidarietà e cultura, premiando chi sceglie di mettere a disposizione degli altri qualcosa di prezioso e insostituibile come il proprio sangue.

L’appuntamento è dunque per sabato 26 settembre, dalle 8 alle 11, in Piazza Aldo Moro a Cerveteri.

Per ricevere ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il numero 320 0627158.

Donare sangue significa donare tempo, speranza e, soprattutto, una possibilità di vita.