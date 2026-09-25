Finta ditta del verde e pulizie raggira 55enne: denunciate cinque persone tra Cerveteri e Ladispoli

Si sono presentati alla porta di casa proponendosi come professionisti delle pulizie domestiche e della cura del verde, riuscendo a conquistare la fiducia di una 55enne di Bracciano e a concordare un primo preventivo per una serie di interventi. Quel contatto informale, tuttavia, si è rivelato l’inizio di una complessa truffa che è costata alla vittima oltre 4.700 euro.

Il raggiro, avviato lo scorso 13 agosto, si è articolato secondo uno schema ben preciso: mentre l’inizio dei lavori pattuiti veniva continuamente rinviato, i finti professionisti hanno iniziato a far leva sul legame di fiducia instaurato con la donna per richiedere somme di denaro non previste. Le richieste venivano giustificate di volta in volta con presunte e improvvise emergenze personali e logistiche, tra cui finti incidenti stradali che avrebbero danneggiato i veicoli di lavoro e improvvisi problemi di salute che richiedevano un immediato sostegno economico.

Sospettosa di fronte ai continui rinvii e all’escalation di richieste economiche, la vittima si è infine rivolta ai Carabinieri della Stazione di Bracciano. Le indagini degli investigatori hanno permesso di ricostruire l’intera catena dei contatti e di identificare i responsabili: cinque persone (tre uomini e due donne di età compresa tra i 32 e i 41 anni, residenti tra Cerveteri e Ladispoli), alcune delle quali già note alle forze dell’ordine per reati analoghi.

I cinque sono stati denunciati a piede libero per truffa aggravata in concorso. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per verificare se lo stesso gruppo sia responsabile di altri episodi simili nella zona.