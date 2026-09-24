Un traguardo storico per lo sport di Cerveteri. Ai Campionati Italiani di Società Under 18 di Udine, la delegazione verde-azzurra si presenta ai nastri di partenza con numeri mai visti prima. Le migliori società d’Italia si daranno battaglia per la conquista del tricolore e i giovani cerveterani sono pronti a recitare un ruolo da assoluti protagonisti nelle varie discipline in programma.

La squadra schiera una combinazione di talento precoce ed esperienza già titolata a livello nazionale. Negli 800 metri occhi puntati sul giovanissimo Alessio Fantini (classe 2010), pronto a misurarsi sul doppio giro di pista. Le staffette vedranno al via due elementi di punta, già laureatisi Campioni d’Italia a Grosseto: Mattia De Santis, perno della 4×400, e Matteo Bafaro, che sarà tra i punti di forza della 4×100.

Spedizione record a Udine: l’atletica di Cerveteri punta allo Scudetto Under 18

Grande presenza anche nei settori tecnici più complessi. Nel lancio del martello la società schiera un duo competitivo composto da Agnese Montini e Gaia Di Ruscio, mentre nei 2000 siepi saranno Sveva Giovannetti e Sara Tafi ad affrontare la spettacolare gara con barriere e riviera.

Una convocazione di massa che testimonia la costante crescita del movimento atletico locale e il grande lavoro svolto con i settori giovanili, pronti ora a portare i colori di Cerveteri sul gradino più alto d’Italia.