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Spedizione record a Udine: l’atletica di Cerveteri punta allo Scudetto Under 18

24 Settembre 2026





Un traguardo storico per lo sport di Cerveteri. Ai Campionati Italiani di Società Under 18 di Udine, la delegazione verde-azzurra si presenta ai nastri di partenza con numeri mai visti prima. Le migliori società d’Italia si daranno battaglia per la conquista del tricolore e i giovani cerveterani sono pronti a recitare un ruolo da assoluti protagonisti nelle varie discipline in programma.

La squadra schiera una combinazione di talento precoce ed esperienza già titolata a livello nazionale. Negli 800 metri occhi puntati sul giovanissimo Alessio Fantini (classe 2010), pronto a misurarsi sul doppio giro di pista. Le staffette vedranno al via due elementi di punta, già laureatisi Campioni d’Italia a Grosseto: Mattia De Santis, perno della 4×400, e Matteo Bafaro, che sarà tra i punti di forza della 4×100.

Spedizione record a Udine: l'atletica di Cerveteri punta allo Scudetto Under 18
Spedizione record a Udine: l’atletica di Cerveteri punta allo Scudetto Under 18

Grande presenza anche nei settori tecnici più complessi. Nel lancio del martello la società schiera un duo competitivo composto da Agnese Montini e Gaia Di Ruscio, mentre nei 2000 siepi saranno Sveva Giovannetti e Sara Tafi ad affrontare la spettacolare gara con barriere e riviera.

Una convocazione di massa che testimonia la costante crescita del movimento atletico locale e il grande lavoro svolto con i settori giovanili, pronti ora a portare i colori di Cerveteri sul gradino più alto d’Italia.