SuperEnalotto, festa a Ladispoli: centrato un “5” da oltre 42mila euro

Lazio ancora protagonista al SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 24 settembre 2026, a Ladispoli, in provincia di Roma, è stato centrato un “5” del valore di 42.243,75 euro. La schedina vincente è stata giocata presso la Tabaccheria di Via Napoli 72.

Il punto sulle giocate e sulle vincite nella regione evidenzia dinamiche particolari. Secondo le elaborazioni sui dati del settore, nel corso del 2025 la spesa complessiva per i giochi nel Lazio — calcolata come differenza tra la raccolta totale e le vincite restituite ai giocatori — si è stabilizzata a 2,1 miliardi di euro, mantenendosi in linea con l’anno prima.

Per quanto riguarda il solo SuperEnalotto, la spesa regionale registrata nel 2025 è stata di 4,87 milioni di euro. La cifra, nettamente inferiore rispetto all’anno precedente, è fortemente influenzata dal calcolo delle vincite straordinarie: su tutte spicca il maxi “6” da 88,2 milioni di euro centrato proprio a Roma il 20 marzo dello stesso anno.

A livello nazionale, l’ultimo “6” record da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono, in provincia di Lecco. Il jackpot in palio per il prossimo concorso di venerdì 25 settembre sale a 31,7 milioni di euro.