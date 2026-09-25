Divulgatore scientifico, youtuber e docente con oltre 5milioni di follower, sabato 3 ottobre alle ore 17:00 Schettini a Cerveteri per presentare il suo nuovo libro

“La scuola che verrà”: il Prof più amato d’Italia Vincenzo Schettini da Mondadori a Cerveteri –

Divulgatore scientifico, youtuber e docente tra i più amati in Italia con oltre 5milioni di follower: sabato 3 ottobre alle ore 17:00 il Professor Vincenzo Schettini sarà il protagonista assoluto di un nuovo pomeriggio letterario organizzato dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri, durante il quale presenterà il suo nuovo libro “La scuola che verrà – Riflessioni nell’era del cambiamento”.

Un incontro ed un libro che parla a insegnanti, genitori, educatori e a chiunque creda che il futuro passi ancora da una classe, da un ragazzo curioso e da un adulto disposto a mettersi in discussione. Sarà anche occasione per conoscere personalmente il Prof. idolo di milioni di italiani e farsi autografare le copie dei libri.

“Le scuole sono riaperte da poche settimane e non poteva esserci momento migliore e più indicato per ospitare all’interno della nostra libreria una personalità di spicco, culturale e umana, amato da un pubblico di ogni età, quale è il Professor Schettini, che con grande sincerità e profondità in questi anni ha saputo rivolgersi in maniera semplice e diretta davvero a tutti – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – poter annoverare la sua presenza all’interno della nostra programmazione autunnale è un onore, soprattutto in considerazione che sarà una delle primissime presentazioni a livello nazionale del suo nuovo libro. Un riconoscimento importante sia per la nostra libreria, sia per Cerveteri, che sta diventando tappa ambita per nomi di grande fama della letteratura, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo”

“Con ‘La scuola che verrà’ vivremo un viaggio emozionante dentro noi stessi, sarà uno sprone per ognuno di noi per trovare nuovi spazi, nuovi stimoli, cambiare l’evolversi delle cose e fare dunque la differenza – aggiungono Andrea e Tarita – l’evento è quindi aperto e consigliato davvero a tutti, perché non si parlerà solamente del mondo scuola ma della quotidianità di ognuno di noi, di come poter affrontare ciò che la vita ogni giorno ci pone davanti. Vi aspettiamo dunque davvero numerosi, per scoprire insieme al Prof. più amato d’Italia ‘La scuola che verrà’”.

Diplomato in violino e didattica della musica presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e Laureato in Fisica all’Università degli Studi di Bari, Vincenzo Schettini è una delle personalità del web più seguite e conosciute in Italia. Oltre a “La scuola che verrà”, ha all’attivo altre tre pubblicazioni edite sempre da Mondadori, ovvero “La fisica che ci piace”, “Ci vuole un fisico bestiale” e “La vita che ci piace”.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti.