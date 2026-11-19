Dopo oltre un decennio dal quinto capitolo, il nuovo colosso di Rockstar Games debutta oggi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tra recensioni entusiastiche, numeri da capogiro e richieste di ferie in tutto il mondo

Il giorno che milioni di appassionati aspettavano da tredici anni è finalmente arrivato. Da oggi, giovedì 19 novembre 2026, Grand Theft Auto VI è ufficialmente disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sbloccandosi progressivamente alla mezzanotte locale di ogni Paese.

Annunciato come il lancio più imponente nella storia dell’intrattenimento digitale, il titolo sviluppato da Rockstar Games – con un budget stimato superiore al miliardo di dollari – segna il ritorno nell’iconica Vice City, inserita all’interno del vasto Stato fittizio di Leonida, una versione iper-realistica e satirica della Florida contemporanea.

I protagonisti e la nuova Vice City

Per la prima volta nella storia della saga, a guidare la narrazione è una coppia in stile Bonnie e Clyde: Lucia Caminos, prima protagonista femminile principale del franchise, e Jason Duval. Dopo le difficoltà della vita tra penitenziari e traffici nelle isole Keys, i due si muovono in una mappa divisa in sei grandi regioni – dalle spiagge al neon di Vice City alle paludi delle Grassrivers, fino al Monte Kalaga. La campagna principale richiede tra le 50 e le 60 ore per essere completata, che salgono a oltre 150 per chi punta a esplorare ogni segreto.

Accoglienza storica della critica e numeri record

Prima ancora di arrivare nelle mani del grande pubblico, GTA 6 ha già infranto diversi primati:

Voti storici: Sul portale aggregatore Metacritic, il gioco ha debuttato con una media di 99 su 100 , eguagliando il record assoluto detenuto per 28 anni da The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Sul portale aggregatore Metacritic, il gioco ha debuttato con una media di , eguagliando il record assoluto detenuto per 28 anni da The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Preordini milionari: Secondo le stime degli analisti di Sensor Tower, i preordini hanno superato i 15,8 milioni di copie prima dell’uscita, generando già 1,54 miliardi di dollari di ricavi.

Secondo le stime degli analisti di Sensor Tower, i preordini hanno superato i 15,8 milioni di copie prima dell’uscita, generando già 1,54 miliardi di dollari di ricavi. Impatto culturale: La febbre per il day one ha contagiato anche il mondo del lavoro, con un aumento stimato del 17% nelle richieste di ferie per la giornata di oggi e diverse aziende che hanno concesso permessi speciali ai propri dipendenti.

Cosa sapere al lancio

Chi si appresta a scaricare il gioco (che occupa circa 210 GB di spazio su disco) deve tenere conto di alcuni dettagli tecnici. Su PlayStation 5 è richiesto l’ultimo aggiornamento di sistema per avviare il titolo, mentre al momento del debutto è disponibile esclusivamente l’avventura per giocatore singolo: la componente multigiocatore online verrà infatti introdotta da Rockstar in un secondo momento. Per i giocatori PC, invece, l’attesa continuerà ancora, seguendo la tradizione della casa sviluppatrice.

Con la sua miscela di satira sociale, iper-realismo grafico e libertà d’azione, Grand Theft Auto VI non si limita a raccogliere l’eredità del suo predecessore, ma inaugura ufficialmente una nuova era per l’industria videoludica.

Immagine generata con AI