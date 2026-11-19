CERVETERI – Un bellissimo esempio di educazione ambientale che passa attraverso lo stupore e la gratitudine dei più piccoli. Gli alunni della classe 4ª B di Cerveteri hanno voluto scrivere una lettera aperta per ringraziare l’Associazione Scuola Ambiente al termine di una speciale lezione dedicata all’Oasi di Torre Flavia, inserita nel progetto “Adottiamo la Maremma

Gentile Associazione Scuola Ambiente,

a nome di tutta la classe 4ª B vogliamo ringraziarvi di cuore per l’incontro di oggi in classe dedicato all’Oasi di Torre Flavia, progetto “Adottiamo la Maremma”.

Grazie alle spiegazioni chiare e appassionate di Rosaria, esperta dell’associazione, abbiamo scoperto tutte le caratteristiche della flora e della fauna del nostro territorio: gli uccelli migratori, le piante della palude, gli animali che vivono nella zona umida e perché è così importante proteggerli.

È stato un incontro davvero interessante e formativo, i ragazzi sono pronti ed entusiasti di andare a vedere dal vivo l’Oasi.

Grazie ancora per il vostro prezioso lavoro!

Il team della 4ª C (Cerveteri)