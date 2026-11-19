ROMA – Il mondo della cultura, del giornalismo e della televisione italiana è in lutto per la scomparsa di Corrado Augias Con lui se ne va non soltanto un intellettuale raffinato e uno scrittore prolifico, ma un autentico maestro di divulgazione, capace di entrare nelle case degli italiani con una voce inconfondibile, pacata e rassicurante.

Nato a Roma nel 1935, Augias ha attraversato oltre mezzo secolo di storia culturale del Paese lasciando un’impronta indelebile. Dalla carta stampata – con le storiche collaborazioni per L’Espresso, Panorama e soprattutto la Repubblica, dove ha tenuto per anni una celebre rubrica di dialogo con i lettori – fino al piccolo schermo, dove ha firmato e condotto programmi entrati nella memoria collettiva come Telefono Giallo, Enigma, Le storie – Diario italiano, Quante storie e La gioia della musica.

Ciò che rendeva unico Corrado Augias era la rara capacità di unire una cultura enciclopedica a un’eleganza d’altri tempi. Non alzava mai i toni, non cercava lo scontro: preferiva la forza del ragionamento, il dubbio critico, il piacere del racconto. Sapeva rendere accessibili e affascinanti temi complessi, dalla storia delle religioni ai grandi misteri della cronaca, fino ai capolavori della letteratura e dell’arte, accompagnando il pubblico per mano senza mai salire in cattedra.

Accanto all’attività giornalistica e televisiva, resta la sua vasta produzione letteraria, fatta di saggi storici, romanzi e celebri “segreti” dedicati alle grandi città del mondo – da Roma a Parigi, da Londra a New York – attraverso cui ha insegnato a guardare la bellezza con occhi più attenti e consapevoli.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama intellettuale italiano, ma resta intatta l’eredità di un uomo che ha fatto della curiosità, della civiltà del dialogo e dell’amore per il sapere una vera e propria missione di vita.