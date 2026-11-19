Due Rioni di Cerveteri fanno “fronte comune” in vista del Natale: appuntamento per sabato 19 e domenica 20 dicembre

Due realtà geograficamente distanti all’interno del tessuto cittadino ma unite dal desiderio di stare insieme, di fare festa ed offrire un momento di svago, leggerezza e intrattenimento alla cittadinanza, famiglie e bambini. A Cerveteri, il Rione La Fornace e l’appena ricostituitosi Rione Tyrsenia uniscono le forze e sono pronte a dar vita ad una grande festa.

Sabato 19 e domenica 20 dicembre, arriva “A tutto Natale – Festa della Polenta”: nel piazzale della Fornace, davanti la scuola materna del Montessori, due giornate di giochi, animazione e tradizione, per festeggiare l’arrivo delle festività natalizie e per scaldarsi con uno dei piatti tipici del periodo, la polenta!

Ancora in fase di costruzione il programma dettagliato degli appuntamenti, ma entrambi i direttivi rionali stanno lavorando alacremente per far sì che famiglie e bambini possano godere di due giornate davvero di gioia e allegria.

Dopo la partecipazione all’ultima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, dove con il carro a tema “Holi Festival” hanno colorato e fatto ballare la piazza sulle musiche del mondo orientale ed indiano, si tratta del secondo grande appuntamento “in proprio” per il Rione La Fornace. Debutto assoluto invece da quando si è ufficialmente ricostituito nel settembre scorso per il Rione Tyrsenia.

Non rimane altro dunque, che segnarsi in calendario le date per arrivare pronti alla Festa della Polenta, per aspettare insieme il Natale.