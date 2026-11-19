In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti del Bambino e dell’Adolescente, il 20 novembre la ASL Roma 4 promuove due Open Day dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere delle nuove generazioni, attraverso un’iniziativa integrata dei Consultori Familiari e dei SerD.

Gli appuntamenti si svolgeranno a Civitavecchia, presso la Sala Fondazione Cariciv in Via del Risorgimento, e a Bracciano, presso la Biblioteca Comunale in Via del Pratoterra 2, dalle ore 9:30 alle 13:30.

Il programma prevede giochi interattivi per sfatare falsi miti e tabù legati alla salute e alle dipendenze, esperienze immersive attraverso l’utilizzo di visori VR e attività di Nurturing Care, con simulazioni pratiche dedicate alla cura e alla relazione genitore-figlio.

Le attività esperienziali si svolgeranno dalle 10:00 alle 12:30, precedute dall’accoglienza dei partecipanti e seguite da un momento conclusivo di confronto.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e a partecipazione libera, punta a promuovere la prevenzione e a valorizzare l’integrazione tra i servizi territoriali, coinvolgendo famiglie, giovani e professionisti nella tutela della salute delle nuove generazioni.