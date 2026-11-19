Il Sindaco Elena Gubetti: “Altro che disinteresse: a Cerveteri i ragazzi scendono in campo per parlare di diritti e libertà. Vi aspetto numerosi”

Si dice spesso che le nuove generazioni siano distanti dalla vita pubblica e dalle istituzioni, ma a Cerveteri i fatti raccontano tutta un’altra storia. Domani, venerdì 20 novembre alle ore 18:00, i locali di Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria, ospiteranno il convegno “La nostra Costituzione – Diritti, libertà, futuro”, un incontro pubblico promosso direttamente dal gruppo ReGeneration del Consiglio comunale dei Giovani.

«Si sente spesso dire che i ragazzi siano lontani dai valori della nostra democrazia, ma qui a Cerveteri stanno dimostrando il contrario – dichiara il Sindaco Elena Gubetti –. I ragazzi di ReGeneration hanno scelto di rimboccarsi le maniche e di aprire un confronto vero sui principi che reggono la nostra libertà. Già in occasione dello scorso referendum ci hanno fatto capire quanto sappiano essere protagonisti alle urne: la realtà ci restituisce giovani attenti, curiosi e desiderosi di dialogare con le Istituzioni. Per questo motivo spero ci sia una partecipazione numerosa: credo sia fondamentale sederci ad ascoltarli mentre discutono del testo che da quasi ottant’anni garantisce i nostri diritti, lasciandoci contagiare dal loro entusiasmo».

Ad aprire e moderare l’incontro sarà Christian Matilli, Capogruppo di ReGeneration all’interno del Consiglio comunale dei Giovani. Oltre al Sindaco Gubetti, prenderanno parte al dibattito il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, insieme a diversi esponenti del panorama politico e del mondo dell’associazionismo.