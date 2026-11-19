Una mattinata per conoscere da vicino i percorsi AFM e CAT e sperimentare le attività dei laboratori

Sabato 28 novembre 2026, l’Istituto Tecnico “Di Vittorio” di Ladispoli apre le proprie porte agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, in occasione di una giornata dedicata all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino i due indirizzi di studio dell’Istituto: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), approfondendone le caratteristiche, le discipline e le prospettive formative e professionali. La mattinata sarà caratterizzata non soltanto dalla presentazione dei percorsi scolastici, ma anche da attività pratiche e dimostrative nei laboratori, pensate per coinvolgere direttamente i ragazzi e offrire loro un primo assaggio delle esperienze che potranno vivere durante il percorso di studi.

In particolare, saranno proposte attività di:  Disegno al computer e progettazione, per scoprire le potenzialità degli strumenti CAD e le applicazioni tecnologiche dell’indirizzo CAT.

 Informatica ed economia aziendale, per avvicinarsi al mondo digitale, alla gestione delle imprese e alle attività economiche.

 Chimica e scienze, attraverso esperienze di laboratorio per osservare, sperimentare e conoscere più da vicino il mondo scientifico. Sarà un’occasione per visitare gli ambienti scolastici, incontrare i docenti, porre domande e raccogliere tutte le informazioni utili per una scelta consapevole del futuro percorso di studi.

Sono previsti due turni di ingresso:

 Primo turno: dalle 9:30 alle 11:30.

 Secondo turno: dalle 10:30 alle 12:30.

L’Istituto invita gli studenti e le famiglie a partecipare numerosi, per conoscere una realtà scolastica che unisce preparazione culturale, competenze tecniche e attività laboratoriali. Per partecipare è possibile prenotare la propria presenza compilando il modulo online al seguente link:

PRENOTA LA TUA VISITA – OPEN DAY 28 NOVEMBRE