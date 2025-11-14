Mariam Da Lozzo, Matilde Silvestri e Alfredo Marino selezionati per il raduno del Club Lazio al Centro Polisportivo delle Fiamme Gialle
Tre giovani dell’Etrusca Atletica convocati al Raduno Regionale FIDAL Lazio –
Il Comitato Regionale FIDAL Lazio ha ufficializzato le convocazioni per il raduno del Club Lazio, in programma domenica 16 presso il Centro Polisportivo delle Fiamme Gialle. Tra gli atleti chiamati a partecipare spiccano tre giovani promesse dell’Etrusca Atletica, nate tutte nel 2011 e protagoniste nelle rispettive specialità.
La martellista Mariam Da Lozzo, che si allena stabilmente presso l’impianto lanci del Campo B di Cerveteri, rappresenterà la società nel settore dei lanci. Accanto a lei, due velocisti: Matilde Silvestri, impegnata nel settore sprint, e Alfredo Marino, atleta poliedrico attivo nella velocità e nel mezzofondo.
La convocazione al raduno regionale rappresenta un importante riconoscimento per i tre giovani atleti e per l’Etrusca Atletica, conferma del buon lavoro svolto nei settori giovanili e di un percorso di crescita che continua a dare frutti significativi.