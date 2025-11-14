PD Santa Marinella: il 18 novembre incontro con il Segretario regionale Leodori e la Consigliera regionale Mattia –

“Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, che hanno visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini e amministratori, il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, prosegue con l’iniziativa dal titolo “La politica al servizio dei cittadini”, un ciclo di incontri dedicati al confronto con la cittadinanza sui temi centrali della vita pubblica.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Il prossimo appuntamento, intitolato “Insieme per il futuro: bilanci e proposte”, si terrà martedì 18 novembre alle ore 18.00 presso il 5/8 Bistrot di Via Milano 6, Santa Marinella.

L’incontro sarà un momento di dialogo aperto e partecipativo, volto ad analizzare le politiche regionali e locali e a individuare proposte concrete per il futuro della comunità.

Il dibattito porrà particolare attenzione alle difficoltà che la politica regionale incontra oggi nel fornire risposte efficaci ai cittadini, con conseguenze dirette su diritti fondamentali, a partire da quello alla sanità pubblica, ormai in grave sofferenza.

Durante la serata verranno affrontati altri temi centrali quali, istruzione, lavoro e salario minimo, pari opportunità, sicurezza, politiche locali e regionali.

Ne parleremo con il Segretario e Consigliere regionale Daniele Leodori e la Consigliera regionale Eleonora Mattia del Partito Democratico. Porterà i saluti istituzionali il Sindaco Pietro Tidei, interverranno gli amministratori del PD, l’Assessore e Vicesindaco Andrea Amanati e la Consigliera comunale Paola Fratarcangeli. I lavori saranno introdotti e moderati da Lucia Gaglione, Segretaria del Circolo PD di Santa Marinella.

Il dibattito sarà aperto a tutti i cittadini, che potranno intervenire per esprimere idee e proposte. L’obiettivo è favorire una partecipazione attiva e condivisa, fondamentale per costruire un Partito Democratico più forte, vicino alle persone e ai bisogni della comunità.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della festa del tesseramento 2025, occasione di incontro con iscritti, simpatizzanti e nuovi aderenti. Sarà possibile rinnovare la tessera PD 2025; per i nuovi iscritti sarà offerto un libro in omaggio a scelta. I giovani tra i 16 e i 26 anni che si iscriveranno entreranno a far parte del gruppo dei Giovani Democratici. La serata sarà conclusa con un momento conviviale.

È nostra ferma convinzione che il coinvolgimento attivo della cittadinanzanelle decisioni politiche sia fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti.

Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare.”