Trasporto pubblico Cerveteri: riprendono le corse scolastiche

Da domani riprendono le deviazioni scolastiche e i conseguenti collegamenti con il Comune di Bracciano

Riprendono da domani le deviazioni scolastiche del trasporto pubblico locale e i conseguenti collegamenti con il Comune di Bracciano previsti dall’orario delle corse del trasporto pubblico locale.

Dall’amministrazione comunale etrusca ricordano che è previsto consultare gli orari dettagliati del trasporto pubblico locale sulla sezione dedicata sul sito del Comune di Cerveteri oppure su quello della Seatour.

Inoltre, per motivi di sicurezza sanitaria, si ricorda anche che per usufruire del servizio di trasporto pubblico locale è obbligatorio indossare la mascherina protettiva in maniera corretta e rispettare le indicazioni fornite dal conducente.

