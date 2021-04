Share Pin 0 Condivisioni

Il malvivente si sarebbe introdotto all’interno della farmacia di via Oriolo armato di coltello

Cerveteri, tentata rapina alla farmacia comunale di Cerenova

Cerveteri, tentata rapina alla farmacia comunale di Cerenova –

Attimi di paura questo pomeriggio in via Oriolo a Marina di Cerveteri.

Un uomo si sarebbe introdotto all’interno della farmacia Comunale armato di coltello nel tentativo di rapinarla.

A quanto pare l’uomo sarebbe stato subito individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in farmacia che hanno consentito ai Carabinieri di fermarlo.

Per fortuna solo tanto spavento per il personale in quel momento in servizio.

(torna a Baraondanews)