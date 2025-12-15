Energie rinnovabili, mobilità sostenibile e obiettivi europei

Transizione ecologica: a che punto è l’Italia? –

di Marco Di Marzio

La transizione ecologica rappresenta una delle sfide più decisive per il futuro economico, ambientale e sociale dell’Italia. Spinta dagli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030 e il 2050, l’Italia ha avviato negli ultimi anni una serie di politiche e investimenti mirati a ridurre le emissioni di gas serra, promuovere le energie rinnovabili e rendere più sostenibile il sistema dei trasporti. Ma a che punto siamo davvero?

Energie rinnovabili: crescita lenta ma costante

Sul fronte delle energie rinnovabili, l’Italia può contare su una base solida, costruita soprattutto grazie all’idroelettrico e, più recentemente, al fotovoltaico e all’eolico. Negli ultimi anni la capacità installata da fonti rinnovabili è aumentata, anche se non con la velocità necessaria per rispettare pienamente i target europei. Le principali difficoltà riguardano i tempi autorizzativi, spesso lunghi e complessi, e la necessità di adeguare le reti di distribuzione. Tuttavia, i fondi del PNRR e i nuovi incentivi stanno creando le condizioni per un’accelerazione, soprattutto nel solare e nell’eolico offshore.

Mobilità sostenibile: tra innovazione e ritardi strutturali

La mobilità sostenibile è un altro pilastro fondamentale della transizione ecologica. L’Italia ha registrato un aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi, ma resta indietro rispetto ad altri Paesi europei. La diffusione delle infrastrutture di ricarica procede in modo disomogeneo, con forti differenze tra Nord e Sud. Parallelamente, si stanno investendo risorse nel potenziamento del trasporto pubblico locale, nella mobilità ciclabile e nelle ferrovie, con l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto privata e le emissioni nei centri urbani.

Obiettivi europei: una corsa contro il tempo

Gli obiettivi europei impongono all’Italia una riduzione significativa delle emissioni entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Per centrarli, non basta puntare solo sulla tecnologia: servono riforme strutturali, semplificazione normativa e un cambiamento culturale che coinvolga imprese e cittadini. La transizione ecologica non è solo un vincolo, ma anche un’opportunità di crescita, innovazione e creazione di nuovi posti di lavoro.

In conclusione, l’Italia è sulla strada della transizione ecologica, ma il percorso è ancora complesso e ricco di ostacoli. I prossimi anni saranno decisivi per capire se il Paese riuscirà a trasformare gli impegni presi in risultati concreti, allineandosi pienamente alle ambizioni europee e contribuendo in modo efficace alla lotta contro il cambiamento climatico.