Un’inchiesta sul rapporto tra giovani e piattaforme digitali

Social network e salute mentale: quando la connessione diventa isolamento –

di Marco Di Marzio

Scrollare, condividere, reagire: gesti quotidiani che scandiscono la vita di milioni di giovani. I social network, nati per avvicinare le persone, sono diventati uno spazio centrale di socializzazione, informazione e costruzione dell’identità. Ma cosa accade quando la connessione costante si trasforma in isolamento emotivo? Questa inchiesta esplora il rapporto sempre più delicato tra giovani e piattaforme digitali, mettendo in luce opportunità, rischi e contraddizioni.

Negli ultimi anni, l’uso dei social è cresciuto in modo esponenziale, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Instagram, TikTok, Snapchat e X non sono solo strumenti di comunicazione, ma veri e propri ambienti di vita. Qui si costruiscono relazioni, si cerca approvazione, si misura il proprio valore attraverso like e visualizzazioni. Tuttavia, questa esposizione continua al giudizio altrui può avere un costo psicologico significativo.

Ansia, stress e senso di inadeguatezza sono sentimenti sempre più diffusi. Il confronto costante con immagini idealizzate di successo, bellezza e felicità rischia di alimentare aspettative irrealistiche. Molti giovani raccontano di sentirsi “sempre connessi ma mai davvero in contatto”, circondati da interazioni virtuali che non riescono a sostituire relazioni autentiche e profonde.

Un altro elemento critico è la dipendenza dall’attenzione digitale. Le piattaforme sono progettate per trattenere l’utente il più a lungo possibile, attraverso notifiche, algoritmi personalizzati e contenuti infiniti. Questo meccanismo può portare a un uso compulsivo, con conseguenze sul sonno, sulla concentrazione e sull’autostima. Spegnere lo smartphone diventa difficile, quasi una fonte di ansia.

Eppure, ridurre i social a unicamente negativi sarebbe una semplificazione. Per molti giovani, rappresentano uno spazio di espressione, di attivismo e di supporto. Comunità online offrono ascolto e comprensione a chi si sente solo o emarginato nella vita offline. La differenza spesso sta nel modo e nel tempo con cui questi strumenti vengono utilizzati.

La sfida, quindi, non è demonizzare la tecnologia, ma imparare a governarla. Educazione digitale, consapevolezza emotiva e dialogo tra generazioni diventano elementi chiave per costruire un rapporto più sano con i social network. Solo così la connessione potrà tornare a essere un ponte verso gli altri, e non una barriera invisibile che isola.