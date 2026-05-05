Bracciano, auto finisce fuori strada in via Parigi: Vigili del Fuoco salvano due donne

BRACCIANO – Attimi di paura questa mattina, intorno alle ore 10:00, all’incrocio tra via Parigi e via Sutri, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica autovettura.

Per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, una donna alla guida del proprio veicolo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo la propria corsa rovinosamente fuori dalla carreggiata e rimanendo bloccata nella fitta vegetazione a bordo strada.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’allarme che ha portato sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Bracciano (25A). Gli uomini del distaccamento locale hanno operato con rapidità per estrarre le due occupanti dall’abitacolo, reso difficilmente accessibile a causa degli alberi e dei rovi che avvolgevano la vettura.

Una volta messe in sicurezza e portate in una zona protetta, le due donne sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza per i primi accertamenti medici.

Messa in sicurezza

Dopo aver soccorso i passeggeri, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante per scongiurare rischi di incendio o ulteriori pericoli derivanti dalla fuoriuscita di liquidi infiammabili. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

BRACCIANO – Attimi di paura questa mattina, intorno alle ore 10:00, all’incrocio tra via Parigi e via Sutri, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica autovettura.

Per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, una donna alla guida del proprio veicolo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo la propria corsa rovinosamente fuori dalla carreggiata e rimanendo bloccata nella fitta vegetazione a bordo strada.

L’intervento dei soccorsi

Immediato l’allarme che ha portato sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Bracciano (25A). Gli uomini del distaccamento locale hanno operato con rapidità per estrarre le due occupanti dall’abitacolo, reso difficilmente accessibile a causa degli alberi e dei rovi che avvolgevano la vettura.

Una volta messe in sicurezza e portate in una zona protetta, le due donne sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza per i primi accertamenti medici.

Messa in sicurezza

Dopo aver soccorso i passeggeri, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante per scongiurare rischi di incendio o ulteriori pericoli derivanti dalla fuoriuscita di liquidi infiammabili. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.