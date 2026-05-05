Per la Festa della Mamma l’Azalea della ricerca in Piazza Aldo Moro a Cerveteri

Volontari di Assovoce impegnati a sostegno della Fondazione Airc, per rendere il cancro sempre più curabile

In Piazza Aldo Moro a Cerveteri torna l’Azalea della Ricerca di Airc – Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.

Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, in concomitanza della Festa della Mamma (e per quanto riguarda Cerveteri anche dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Michele Arcangelo), i Volontari di Assovoce saranno in Piazza Aldo Moro con il loro stand solidale per la vendita di meravigliose piante di azalea, il cui ricavato consentirà ad Airc non soltanto di continuare a finanziare le attività di ricerca scientifica, ma anche di garantire sostegno alle donne che si ammalano di tumore.

Scegliendo l’Azalea della Ricerca potrai sostenere il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori, impegnati in importanti studi sui tumori che colpiscono le donne.⁠

Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.⁠

Acquistando una o più piante, farete un meraviglioso regalo alle vostre mamme e sosterrete la Ricerca Scientifica. Bruno Frosi e tutto il team di Assovoce vi aspettano!