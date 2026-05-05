A Cerveteri in scena il Concerto Teatrale Multimediale

“Chi è S. Michele? La Luce che sconfigge le tenebre” in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono

Giovedì 7 Maggio 2026 alle ore 19.00, nella suggestiva Chiesa di San Michele a Cerveteri, si realizzerà in occasione dei festeggiamenti del Patrono San Michele Arcangelo, il Concerto Teatrale Multimediale “Chi è S. Michele? La Luce che sconfigge le tenebre” per la regia e adattamento di Agostino De Angelis, organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron con il coro Parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Cerveteri per volontà del Parroco Don Gianni Sangiorgio e alla disponibilità della Diocesi di Porto Santa Rufina, Civitavecchia-Tarquinia nella persona di S.E. Mons. Gianrico Ruzza. con il patrocinio gratuito di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’evento del 7 maggio, ad ingresso libero, sarà un viaggio spirituale tra musica, parola e immagini nel cuore della storia e della tradizione ceretana. Non un semplice concerto, ma un’opera multimediale dove la recitazione drammaturgica si fonde con il canto corale e proiezioni visive. La figura del “Principe delle Milizie Celesti” verrà indagata non solo come icona religiosa, ma come simbolo universale della lotta del bene contro il male. Sotto la guida sapiente di Agostino De Angelis, noto per la sua capacità di valorizzare i siti storici e religiosi attraverso il teatro, il pubblico sarà accompagnato in una riflessione profonda sulla “Luce” che guida l’umanità nelle epoche più oscure. L’evento rientra nel calendario dei festeggiamenti promossi dal Comune di Cerveteri con la Pro Loco.

La scelta del luogo e del tema non è casuale. Il culto di San Michele Arcangelo affonda le radici nell’identità stessa di Cerveteri: la Chiesa di San Michele è uno dei cardini della vita spirituale locale, custode di una devozione secolare che unisce la comunità. In un territorio come quello ceretano, intriso di storia etrusca e cristiana, San Michele rappresenta il ponte tra il mondo terreno e quello divino, il custode che protegge la città.

Il messaggio spirituale e iconografico di San Michele prende vita attraverso l’interpretazione di: Elsie Papi, Patrizia Paoletti, Giacomo Rinaldi, Alessandra Magrelli, Renato Arseni, Rossella Travagliati, Bruno Frosi con gli allievi dell’Academy for Theater Cinema and Cultural Heritage: Stefano Ercolani, Riccardo Frontoni, Monia Marchi, Riccardo Dominici, Luisa De Antoniis, Marta Soracco, Samira Ercolani, Nerina Piras, Filippo Soracco, Rosita Piantadosi che daranno vigore drammatico alla figura dell’Arcangelo, esplorandone la dualità di guerriero della luce e protettore delle anime.

Il commento sonoro, fulcro emotivo della serata, è affidato alla formazione corale composta dal coro di Santa Maria Maggiore con i cori della SS. Trinità e Santuario Nostra Signora di Ceri.

Sotto la direzione esperta del M° Alessio Piantadosi, le compagini corali eseguiranno un repertorio sacro volto a richiamare le atmosfere celestiali. L’accompagnamento strumentale vedrà al pianoforte il M° Michelina Saggese e all’organo Christian Proietti, il cui dialogo sonoro sosterrà l’ascesa mistica della narrazione, accompagnati da proiezione di immagini e filmati.

“Attraverso questo evento vogliamo riscoprire il valore antropologico e spirituale della figura di Michele,” dichiara il regista De Angelis. “In un momento storico complesso, la sua spada levata e la sua luce diventano metafore di speranza e resilienza per tutta la cittadinanza.”