Via Etruria come Via Margutta: quando l’arte e la poesia si riprendono la strada

Ci sono luoghi che attraversiamo ogni giorno senza più guardarli, strade che diventano abitudine e spazi che smettono di parlare. Il progetto “Via Etruria come Via Margutta”, curato dall’Associazione Culturale inArte di Cerveteri, nasce proprio per rompere questo silenzio e restituire alla strada il suo sguardo.

L’obiettivo è trasformare una via di passaggio in un punto di incontro tra visioni e identità, ricalcando lo spirito della storica Via Margutta romana, dove l’arte usciva dagli studi per mescolarsi alla vita quotidiana. In questo percorso, le opere non chiedono silenzio o distanza, ma si offrono al passante, accettando il rumore e vivendo nella luce del giorno. È un gesto antico e necessario: riportare l’arte tra la gente e la gente dentro l’arte.

Quest’anno il progetto si arricchisce di una dimensione ulteriore: la Poesia. In un dialogo continuo verso la bellezza, la biblioteca Nilde Iotti è stata coinvolta per unire arte e letteratura del territorio. Lungo il percorso saranno infatti esposte tutte le poesie che hanno recentemente partecipato al concorso “Caere in Arte”, creando un legame indissolubile tra parola e immagine.

L’appuntamento con questa “strada come visione” è per sabato 9 maggio alle ore 17:00 in piazza Risorgimento (ingresso via Etruria) per l’inaugurazione ufficiale. La mostra sarà visitabile sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle ore 10:00 fino alle 22:00. Un’occasione per fermarsi, scoprire senza cercare e tornare a guardare davvero uno spazio condiviso.