Furti e razzie a Fiumicino. Baccini chieda maggior risorse alle forze dell’ordine

Nelle ultime settimane ho ricevuto innumerevoli segnalazioni riguardo a una preoccupante escalation di furti nelle abitazioni di Isola Sacra e Fiumicino, avvenuti agli orari più disparati, persino in pieno giorno. Complici le recenti festività, una o più bande hanno letteralmente razziato ville e appartamenti, generando nei cittadini un profondo senso di paura e insicurezza.

Per questo motivo, chiedo ufficialmente al Sindaco Baccini di sollecitare il Ministero competente affinché vengano garantite alle nostre Forze dell’Ordine maggiori risorse per operare sul territorio. Mi domando, inoltre, che fine abbiano fatto le tanto sbandierate misure annunciate, task force e protocolli che sono, purtroppo, rimasti lettera morta.

Fiumicino soffre da tempo di gravi problemi legati alla microcriminalità. La situazione va affrontata di petto, evitando annunci sui giornali a cui segue il solito immobilismo che dura ormai da tre anni. I cittadini sono esasperati. Il Sindaco alzi il telefono e pretenda un intervento dal ‘suo’ Governo, visto che sulla sicurezza sono secoli che fanno campagna elettorale prendendoci in giro.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano