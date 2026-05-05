Cerveteri, il cuore Ultras torna a battere: una fede oltre la categoria

Oggi come ieri, i tifosi del Cerveteri hanno vinto il loro campionato personale. Il movimento ultras etrusco è ufficialmente risorto, ripartendo dalle ceneri dei gloriosi anni Novanta per scrivere una nuova pagina di passione. Non hanno perso una trasferta: dalle storiche piazze di Terni e Prato del passato, fino ai campi di Vignanello e Palidoro di oggi, lo striscione verdeazzurro è rimasto sempre appeso, anche nei momenti più difficili.

Sotto la guida di trascinatori come Fabio, Luca e David, il tifo ha toccato il suo apice nel derby di Ladispoli, dimostrando di appartenere a ben altre categorie. Un supporto fondamentale sottolineato con orgoglio dal presidente Andrea Lupi, che ha evidenziato come la spinta degli spalti sia stata l’uomo in più in campo, capace di trasformare ogni domenica in un evento speciale. Per il Cerveteri la vittoria più bella è questo calore ritrovato.