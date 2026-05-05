LADISPOLI (RM) – I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato due uomini gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di una serie di blitz antidroga, i Carabinieri hanno notato i movimenti sospetti di un 32enne di Cerveteri a bordo di un’auto. Un comportamento che ha spinto gli investigatori a seguirne discretamente gli spostamenti, fino a un’abitazione della stessa zona, dove si trovava un 31enne. Proprio lì, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto un rapido passaggio di un involucro con un terzo soggetto, subito identificato. Un gesto apparentemente ordinario, ma che ha fatto scattare l’intervento dei militari.

Ladispoli, blitz antidroga dei Carabinieri: due arresti e 1,5 kg di hashish sequestrati

I Carabinieri hanno esteso i controlli alle persone coinvolte e all’abitazione, che hanno permesso di rinvenire e sequestrare 1,5 kg di hashish, in parte già suddiviso in dosi pronte per lo smercio, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.600 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Il 32enne e il 31enne sono finiti in manette e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico di stupefacenti nell’area, dove l’attenzione delle forze dell’ordine resta alta per intercettare e reprimere ogni forma di spaccio.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.