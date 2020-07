Condividi Pin 2 Condivisioni

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Tram esce fuori dai binari e finisce corsa contro bus

Alle ore 17 circa di oggi, nel pieno centro storico di Roma, in via Labicana 4, sono intervenute tre Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale VV.F. di Roma, insieme al Carro Sollevamenti e Autogru per incidente stradale avvenuto tra un autobus e un tram.

Secondo le prime indiscrezioni, il tram sarebbe uscito fuori dai binari per finire la corsa contro l’autobus.

Attualmente sul posto intervenuti il Funzionario di Servizio e il Capo turno Provinciale.

Al momento risulta ferito l’autista del bus.

Seguiranno aggiornamenti