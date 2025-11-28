Tragico incidente sul lavoro: operaio 35enne muore lavorando ai binari Civitavecchia–Tarquinia

CIVITAVECCHIA — Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la notte tra mercoledì e giovedì lungo la tratta ferroviaria Civitavecchia–Tarquinia, nella zona nord della città. Un operaio di 35 anni, identificato come Iurii Kulba, di origine ucraina e residente nel comune abruzzese di Capistrello, ha perso la vita mentre era impegnato in attività di manutenzione dei binari.

La vittima era dipendente della ditta Salcef e stava lavorando con un macchinario specializzato. Secondo le prime ricostruzioni e verifiche, il giovane sarebbe rimasto incastrato all’interno della rincalzatrice, il mezzo meccanico utilizzato per compattare il ballast (la massicciata di pietrisco) sotto le traverse della linea ferrata.

L’esatta dinamica che ha portato all’incidente fatale è ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini approfondite per chiarire come il 35enne sia rimasto intrappolato nella rincalzatrice durante l’intervento notturno.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri e sulle condizioni dei lavoratori impiegati nelle manutenzioni infrastrutturali, gettando un velo di lutto sulla comunità di appartenenza dell’operaio.