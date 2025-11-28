L’Alberghiero di Ladispoli Apre le Porte con “Tè Welcome” e Open Day per le Iscrizioni

LADISPOLI — L’Istituto Alberghiero “Giuseppe Manzini” di Ladispoli si prepara ad accogliere studenti, famiglie e curiosi con una ricca serie di appuntamenti dedicati all’Orientamento. La scuola di Via Federici, rinomata per l’eccellenza nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità, ripropone la formula vincente dello scorso anno, diversificando giorni e fasce orarie per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie.

Un Calendario d’Orientamento Tra Pomeriggio e Mattina

La rassegna degli incontri prenderà il via sabato 29 novembre con un accogliente “Tè Welcome”, previsto dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Seguirà l’Open Night di venerdì 13 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Il ciclo si concluderà con i due più tradizionali Open Day nelle mattine di sabato 18 gennaio 2025 e sabato 31 gennaio 2025, entrambi con orario 9:00-12:30.

Nel corso di tutti gli appuntamenti, sarà possibile effettuare una visita guidata approfondita dell’Istituto. Le attività non saranno solo illustrative: gli aspiranti studenti potranno assistere a dimostrazioni ed esercitazioni pratiche che si svolgeranno nei Laboratori all’avanguardia di Cucina, Pasticceria, Sala e Accoglienza Turistica.

La Squadra d’Accoglienza

Genitori e ragazzi saranno accolti e guidati dal team dell’Istituto. A dare il benvenuto saranno la Vicepreside dell’Istituto, la Prof.ssa Anna Capodacqua, le Funzioni Strumentali Prof.ssa Carmen Piccolo e Prof. Renato D’Aloia, e i membri della Commissione Orientamento, tra cui i Prof. Michele Comito, Prof. Marco Erra e Prof. Salvatore Esposito. Per tutte le informazioni specifiche e la modulistica, sarà disponibile il desk dell’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.

La Scuola e il Mercato del Lavoro

L’Alberghiero di Ladispoli, che oggi sorge nella moderna e attrezzata sede di via Federici, offre un percorso formativo che coniuga una solida preparazione culturale di base con competenze professionali approfondite, ideali sia per la prosecuzione degli studi (universitari o di formazione tecnica superiore) che per l’immediato ingresso nel mondo del lavoro.

Il diplomato acquisisce specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità. I tre indirizzi offerti sono:

Enogastronomia (con la nuova opzione in Prodotti dolciari artigianali e industriali). Servizi di Sala e Vendita. Accoglienza Turistica.

La scuola vanta una consolidata rete di rapporti con le aziende del territorio, garantendo agli studenti stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro anche all’estero.

Iscrizioni 2025/2026

Si ricorda che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico si apriranno alle ore 8:00 del 21 gennaio 2025 e si chiuderanno alle ore 20:00 del 10 febbraio 2025. Tutte le istruzioni e la procedura sono disponibili sul portale del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline.