Tragedia al Mare: Ritrovato il Corpo di un Uomo a Passoscuro –

Questa mattina, un drammatico ritrovamento ha scosso la tranquillità della spiaggia al confine tra Passoscuro e Maccarese. Come confermato dalla Guardia Costiera, un uomo senza vita è stato scoperto da un passante intorno alle 6:30. Il corpo, nudo e portato a riva dal moto ondoso, giaceva sul bagnasciuga, visibilmente colpito dalle onde di un mare particolarmente mosso.

Le indagini preliminari hanno permesso l’identificazione della vittima: un romeno di 49 anni, residente a Passoscuro. La triste scoperta è avvenuta dopo che il figlio ventunenne dell’uomo, non vedendolo tornare a casa come di consueto dopo il bagno serale, ha iniziato a spargere la voce tra gli stabilimenti balneari per cercare notizie. Purtroppo, le ricerche si sono concluse in modo tragico.

Testimoni presenti sulla spiaggia hanno associato subito il ritrovamento alle preoccupazioni del giovane, che stava cercando suo padre. L’intervento tempestivo dei carabinieri e della Guardia Costiera ha permesso di gestire la situazione, mentre l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento del corpo al cimitero del Verano per l’autopsia.

Questo evento straziante pone l’accento sulle insidie che il mare può nascondere, mettendo in luce l’importanza di prestare attenzione durante le attività acquatiche, specialmente in condizioni di mare mosso. Le autorità continuano a indagare per chiarire le circostanze della morte, mentre la comunità di Passoscuro è in lutto per questa tragica perdita.