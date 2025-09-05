Tragedia ad Anguillara Sabazia, Cristiano Pasini muore in scooter a 17 anni: il cordoglio del Sindaco Pizzigallo –

Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Anguillara Sabazia. Cristiano Pasini, 17 anni, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì in un incidente stradale avvenuto al confine con Cesano.

Il giovane viaggiava a bordo del suo scooter 125 quando, poco dopo la mezzanotte, si è scontrato con una Volvo all’incrocio tra via Lanfranco di Pavia e via Antonio Furlan. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: Cristiano è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Con lui viaggiava un amico, rimasto ferito in maniera lieve e dimesso dopo poche ore dall’ospedale.

Alla guida dell’auto c’era un 21enne, trasportato al Sant’Andrea per gli accertamenti di rito, tra cui i test per alcol e droga. Intanto la polizia locale di Roma Capitale, XIV gruppo Monte Mario, ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. L’ipotesi principale è quella di un mancato rispetto della precedenza. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

La notizia della morte di Cristiano ha lasciato nello sgomento l’intera cittadina. Il sindaco Angelo Pizzigallo ha espresso il proprio dolore con un messaggio sui social: «Con profondo dolore, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia Pasini per la tragica perdita del caro Cristiano. La scomparsa di un ragazzo così giovane lascia un segno profondo in tutti noi».

Anche la Pro Loco ha manifestato la propria vicinanza con una nota di cordoglio, sottolineando come non esistano parole per colmare un dolore così grande.

Cristiano Pasini viene ricordato da chi lo conosceva come un ragazzo pieno di vita, circondato da affetti e amicizie. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto che la comunità di Anguillara non dimenticherà facilmente.