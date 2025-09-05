Fiumicino, individuato nido di tartaruga Caretta caretta: attivate le procedure di salvaguardia –

“Nei giorni scorsi, è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie Caretta caretta, lungo il tratto di costa in località Passoscuro, nel territorio del Comune di Fiumicino.”

A renderlo noto il Comune di Fiumicino, che in un post riportato sul proprio profilo Facebook dichiara inoltre:

“Il nido è stato delimitato, messo in sicurezza mediante recinzione con apposita rete metallica, e sottoposto alle attività di monitoraggio. La schiusa e l’emersione delle neonate tartarughe marine dal nido è prevista per la fine del mese di settembre.

La nidificazione rappresenta un momento decisivo per la conservazione della specie e richiede grande attenzione e rispetto da parte di tutti. Per garantire la tutela del nido, è quindi necessario adottare alcune misure precauzionali e limitazioni temporanee nell’area interessata.

Il Sindaco, a tutela della specie, ha emesso apposita ordinanza”

Nel link tutte le disposizioni:

https://www.comune.fiumicino.rm.it/…/misure-di-tutela…