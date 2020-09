Share Pin 1 Condivisioni

Saranno a rischio i mezzi di Atac, Roma Tpl e Cotral

Tpl Roma e Lazio, venerdì 25 settembre confermato sciopero –

Venerdì 25 settembre 2020 confermato lo Sciopero del trasporto pubblico a Roma e nel Lazio. I mezzi di Atac, Roma Tpl e Cotral saranno a rischio dalle 10 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Per quanto riguarda il servizio Atac, nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 settembre, potrebbero verificarsi riduzioni di servizio sulla rete notturna. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre non sarà garantito il servizio delle linee metro, delle linee sostitutive serali della metro C e del tram 8. Attenzione nella stessa giornata, dalle 12:00 alle 16:00 è previsto anche uno sciopero della società “Schiaffini Travel” che opera a Roma, Marino, Frascati, Ciampino, Albano, Nemi, Castel Gandolfo e Rocca di Papa. Dettagli nel seguente link: http://ow.ly/ds6u50ByUeB