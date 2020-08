Condividi Pin 2 Condivisioni

Lo rende noto l’Assessore Gubetti e il Sindaco Pascucci

TPL Cerveteri, arriva la connessione WI-FI gratuita – Così il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci in una nota diramata via social: “Sul trasporto pubblico locale del Comune di Cerveteri arriva la connessione Wi-Fi gratuita. Ad annunciarlo l’Assessora alla Mobilità e Trasporti del Comune di Cerveteri.

Un nuovo servizio per i fruitori del trasporto pubblico locale, che potranno in questo modo, grazie all’intuizione della Seatour, ditta appaltatrice del servizio, navigare gratuitamente in internet collegandosi alla rete Wi-Fi durante i loro spostamenti.

Leggere, informarsi o anche avvantaggiarsi sulla propria attività lavorativa: ora sarà possibile farlo direttamente a bordo degli autobus durante il tragitto. Una importante novità che arricchisce ulteriormente l’offerta del servizio di trasporto della nostra città a dimostrazione di quanto teniamo agli utenti dei mezzi pubblici. Spero possa riscuotere l’interesse e il gradimento dell’utenza.

Si ricorda infine che è possibile scaricare l’APP Moovit per avere informazioni in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico locale e l’APP MYCICERO per l’acquisto in forma telematica dei titoli di viaggio.”