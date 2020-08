Condividi Pin 1 Condivisioni

Intervento reso necessario per un incendio sviluppatosi in una struttura in muratura e lamiera

Civitavecchia, Vigili del Fuoco in azione questa mattina in Via Maratona – Stamani alle ore 06.30 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti in via Maratona (comune di Civitavecchia), per un incendio sviluppatosi in una struttura in muratura e lamiera, ampia circa trentacinque metri quadrati, adibita probabilmente a locale ricreativo. Al momento non erano presenti persone nel locale. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme, messo in sicurezza l’area e una bombola di GPL. Sul posto anche i Carabinieri.