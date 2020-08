Condividi Pin 3 Condivisioni

Il deposito causato per un evento avvenuto ieri

Santa Marinella, rifiuti e mascherine abbandonati in spiaggia: la denuncia di Natureducation – Una denuncia netta e chiara quella compiuta oggi via social da Natureducation riportando quanto segue: “Una vergogna! Ieri nel 1 “hour for nature” svoltosi alla spiaggia libera di fianco allo stabilimento “la rosa dei venti” abbiamo trovato veramente di tutto, ad esempio 9 mascherine, alcune immerse nella sabbia o tra gli scogli, alcune abbandonate nel passaggio per arrivare fino a dove stavamo pulendo.

La cosa che più ci ha lasciato di stucco è la sporcizia che è stata accatastata proprio di fianco lo stabilimento, una vera e propria montagna di rifiuti e legno, tra cui bottiglie, cartacce, mascherine, parti di ferro arrugginite e molto altro, che sono spostati fino al tratto libero in modo che nessuno possa dire nulla.

Fossi io nella persona che ha autorizzato quanto accaduto, mi vergognerei, speriamo vivamente che le autorità competenti prendano dei seri provvedimenti.

Il “Covidtrash” è tra noi che vi piaccia o no, continuare ad ignorarlo porterà solo al peggioramento della situazione.”