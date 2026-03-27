Sabato 28 marzo a Campo di Mare una mattinata di attività per valorizzare uno dei luoghi più preziosi del litorale laziale

Torre Flavia festeggia il suo compleanno tra natura, cultura e volontariato –

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Buon Compleanno Torre Flavia”, l’iniziativa promossa da Scuolambiente che celebra uno dei simboli naturalistici più importanti del territorio di Cerveteri. L’evento si terrà sabato 28 marzo a partire dalle ore 9.00 presso l’entrata nord di Campo di Mare, in Lungomare Navigatori Etruschi, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Cerveteri.

La manifestazione si presenta come una mattinata ricca di attività dedicate all’ambiente, alla partecipazione civica e alla sensibilizzazione. Fondamentale il contributo delle realtà associative e dei volontari del territorio: i ragazzi del Servizio Civile di CMRC, l’AUSER Cerveteri-Ladispoli, il GEC Cerveteri di Nuova Acropoli e lo stabilimento Ezio alla Torretta, che cureranno le diverse iniziative in programma.

Alle 9.30 prenderanno il via la raccolta di conchiglie e il laboratorio creativo “Il volo degli aquiloni”, organizzati dall’AUSER, mentre in contemporanea inizierà la pulizia della spiaggia guidata dai volontari del Servizio Civile. Un gesto concreto per ribadire l’importanza della tutela dell’ambiente costiero.

Alle ore 11.00 è prevista un’escursione naturalistica al Boschetto degli Olmi, accompagnata da Scuolambiente, per scoprire da vicino le peculiarità di questo ecosistema unico. La mattinata si concluderà alle 12.00 con l’inaugurazione della “Bibliocasetta”, a cura di Nuova Acropoli, seguita da una premiazione finale.

«Come sempre ringraziamo tutti per la collaborazione, dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato allo stabilimento Ezio alla Torretta, che ospita sempre con entusiasmo le nostre iniziative – ha dichiarato Maria Beatrice Cantieri, presidente di Scuolambiente –. Un grazie anche al dottor Corrado Battisti, referente dell’area, e alla sindaca Elena Gubetti, che darà il via al festeggiamento con un suo saluto».

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per accendere i riflettori sulla Torre Flavia, autentico scrigno di biodiversità del litorale laziale. Un’occasione non solo per festeggiare, ma anche per ricordare quanto sia fondamentale prendersi cura di un patrimonio naturale così prezioso e fragile.