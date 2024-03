Divieto di accesso ai cani e divieto di esercitare tutte le attività che possano arrecare disturbo entro 50 metri di distanza dai nidi di Fratino, lungo l‘arenile e le dune del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, per il periodo dal 1 marzo al 30 luglio 2024

Ordinanza Sindacale del Comune di Cerveteri.

Interdizione all’accesso ai cani e divieto di esercitare tutte le attività che possano arrecare

disturbo entro 50 metri di distanza dai nidi di Fratino, lungo l‘arenile e le dune del Monumento

Naturale Palude di Torre Flavia, per il periodo dal 1 marzo al 30 luglio 2024

Considerato che la specie

Charadrius alexandrinus, comunemente denominata “Fratino” è inserita nell’

Allegato 1 della Direttiva 147/2009/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Rilevato che l’art. 2 “Prescrizioni sull’uso delle spiagge” elenca le varie attività vietate sulle spiagge del

territorio ed in particolare il punto 1.7 testualmente recita:

Condurre o far permanere qualsiasi tipo di

animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola

e/o guinzaglio nelle ore dedicate alla balneazione (dalle ore 09,00 alle ore 19,00). Sono esclusi dal divieto

le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in

corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da

guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle

forze dell’ordine condotti nell’ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. E’ facoltà dei

concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all’accoglienza di tali animali nell’ambito delle

rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario

della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e

del rispetto dell’igiene pubblica.

Dato atto che nelle spiagge adiacenti alla Palude di Torre Flavia, durante il periodo dal 1 marzo al 30

luglio avviene il processo di nidificazione e conseguente deposizione delle uova di alcune specie di volatili

di assoluta rilevanza ecologica, tra le quali il “Fratino”;

Preso atto che tale sito è stato delimitato da volontari e dai responsabili del Monumento Naturale

Palude di Torre Flavia in modo da permettere a questa e ad altre specie di volatili di nidificare, deporre

le uova e accrescere i nuovi nati in tutta sicurezza;

Rilevato che in passato sono pervenute segnalazioni che denunciavano che sulla spiaggia e le dune

della Palude di Torre Flavia,le uova venivano calpestate e gli uccelli appena nati predati dai cani;

Ritenuto necessario contribuire alla salvaguardia della specie in questione disponendo l’interdizione

all’accesso ai cani e il divieto di esercitare tutte le attività che possano arrecare disturbo entro 50 metri

di distanza dai nidi di Fratino, lungo l’arenile e le dune del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia,

identificati a partire dallo stabilimento “Da Ezio La Torretta” direzione sud Ladispoli, per il periodo dal 1

marzo al 30 luglio 2024;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante “

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

COMUNE DI CERVETERI – Ordinanza Sindacale n. 8 del 26-02-2024 2/2

l’art. 7 bis e 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 268 e s.m.;

ORDINA

allo scopo di consentire alla specie

Charadrius alexandrinus, comunemente denominata “Fratino”, di

nidificare, deporre le uova e accrescere i nuovi nati in tutta sicurezza:

il divieto di accesso ai cani e il divieto di esercitare tutte le attività che possano arrecare disturbo entro 50

metri di distanza dai nidi di tale specie, sull’arenile e le dune del Monumento Naturale Palude di Torre

Flavia, identificati a partire dallo stabilimento “Da Ezio La Torretta” direzione sud Ladispoli, per il periodo

dal 1 marzo al 30 luglio 2024.

DISPONE

 che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza;

 che il presente provvedimento ha validità fino al 30 luglio 2024;

 l’invio della presente ordinanza a Città Roma Metropolitana e alle Forze dell’ordine presenti sul

territorio comunale e al Comando di Polizia Locale incaricati della sorveglianza e applicazione del

presente provvedimento.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione

della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali

dall’art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da

€ 25,00 a € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 del pagamento della

somma in misura ridotta.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione

all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale

AmministrativoRegionale del Lazio, ai sensi del Decreto L.gs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i

termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.