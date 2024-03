APS Acqua: l'eccellenza nel mondo delle piscine e del benessere a Ladispoli

I professionisti di APS Acqua hanno conseguito il titolo di Master Pool Building, è l’unica azienda del Lazio con questa certificazione

Si dice che non si finisce mai di imparare e la APS Acqua, impresa che da più di 40 anni opera nel territorio di Ladispoli e non solo, ne è la dimostrazione. L’azienda, con sede in via Madrid 3, realizza oasi di salute e benessere per il corpo e lo spirito. Cosa vuol dire? Che i professionisti di APS Acqua sono specializzati nella costruzione e manutenzione di piscine, ma anche nella creazione e ristrutturazione di centri benessere.

A certificare la qualità del loro lavoro c’è un vero e proprio titolo di studio che consacra l’azienda come un’eccellenza della Regione Lazio. Il 30 gennaio, infatti, Miriam Solaroli di APS Acqua ha conseguito il Master Pool Building, ovvero una qualificazione certificata per costruttori di piscine di rilevanza nazionale. L’azienda di Ladispoli è l’unica ad avere questo titolo in tutto il Lazio e tra le pochissime del centro-sud Italia. “I costruttori che espongono il bollino MPB hanno intrapreso un percorso di alta formazione professionale, che devono mantenere nel tempo con aggiornamenti continui, dimostrando nel tempo la serietà e la professionalità necessaria a garantire al cliente finale un prodotto sempre all’altezza delle aspettative” si legge sul sito dell’Ente.

Non solo, a questo si aggiungono le tante recensioni dei loro clienti soddisfatti. “Ho trovato competenza e precisione nella fornitura dei prodotti – scrive Gianni, che continua – i prezzi dei prodotti sono davvero molto competitivi”. O ancora, “Grazie! Grazie! E ancora grazie! Ho acquistato una casa con una piscina interrata in muratura rovinatissima…l’hanno resa l’invidia del vicinato” esulta Claudia.

Insomma, innovazione e tecnologia sono al centro di tutti i nuovi progetti curati dall’impresa che cerca di esaudire i desideri dei suoi clienti. Per contattare APS Acqua basta chiamare il numero 392 980 2518 o visitare le loro pagine social, Facebook e Instagram.