Anche la Palude di Torre Flavia prenderà parte al City Nature Challenge 2023.

Le città del mondo si sfidano per segnalare il maggior numero di piante e animali in natura.

La gara si svolgerà dal 28 aprile al primo maggio 2023 entro i confini della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Nei giorni della sfida si potrà prendere parte a uno dei Bioblitz programmati (e tra questi c’è anche quello alla Palude di Torre Flavia).

Come si partecipa:

Scarica l’app iNaturalist e iscriviti alla piattaforma

Iscriviti al progetto “City Nature Challenge 2023: Roma, Italy”

Trova un soggetto da fotografare

Scatta una foto

Condividi le tue osservazioni

Torre Flavia al Bioblitz nazionale ed Europeo City Nature Challenge 2023. LA STORIA

Iniziata nel 2016 come competizione tra Los Angeles e San Francisco, la City Nature Challenge (CNC) è diventata un evento internazionale, motivando le persone di tutto il mondo a trovare e documentare la fauna selvatica nelle proprie città. Gestito dai team di Community Science presso la California Academy of Sciences e il Natural History Museum of Los Angeles County (NHM), il CNC è un bioblitz globale annuale di quattro giorni alla fine di aprile, in cui le città sono in una collaborazione-incontra- competizione amichevole per vedere cosa si può ottenere quando lavoriamo tutti per un obiettivo comune.