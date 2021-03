Share Pin 10 Condivisioni

”Un insieme di interventi finalizzati al recupero e fruizione del Monumento naturale”

Torre Flavia, Ascani: ”Presto gli interventi di manutenzione, gestione e messa in sicurezza”

“Come promesso, dopo aver presentato gli emendamenti al bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale, che hanno permesso di stanziare per la Palude di Torre Flavia di Ladispoli e Cerveteri un importo totale di intervento di 300 mila euro, iniziamo ad entrare nello specifico, per capire come saranno impiegati questi fondi” ha annunciato sui social il Consigliere Comunale e della Città Metropolitana Federico Ascani.

“Così come relazionato dagli uffici: questi emendamenti permetteranno “Opere di manutenzione finalizzate alla salvaguardia, alla gestione, alla messa in sicurezza e fruizione del Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia”.

Comprende un insieme di interventi finalizzati al recupero e fruizione del Monumento naturale.

Sinteticamente:

– il recupero del sentiero lato via Roma

– il rifacimento della recinzione lato fosso sentiero dei pescatori

– il ripristino dei sentieri di visita dell’area cd Stallonara

– interventi di sistemazione dei canali

– interventi sulla vegetazione

– interventi di regimazione acque (chiusa)

– interventi di arredo e informazione per la fruizione (staccionate, bacheche, pannelli ecc)

– il recupero dell’area ex parcheggio e la realizzazione dei percorsi di accesso dal lato nord

– la bonifica dell’area ex Zelio

– il recupero del sentiero cd dei cavalli.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti” ha concluso il consigliere Ascani.