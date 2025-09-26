Tornano le Giornate Europee del Patrimonio: un viaggio tra architettura e cultura

Sabato 27 e domenica 28 settembre, musei e siti culturali di tutta Italia aprono le porte con visite speciali e iniziative imperdibili

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, si svolgeranno le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più grande manifestazione culturale del continente, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Quest’anno, il tema scelto è “Architetture: l’arte di costruire”, invitando visitatori a esplorare l’eredità architettonica dell’Italia.

Durante queste due giornate, i musei statali e i luoghi della cultura apriranno le porte al pubblico con visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali. Tra le proposte più interessante, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia offre un ricco calendario di eventi.

A Tarquinia, si potranno visitare i Necropoli dei Monterozzi con accesso su prenotazione alla Tomba dell’Orco, mentre il Museo archeologico nazionale aprirà eccezionalmente sabato sera dalle 20:30 alle 22:30 con un biglietto ridotto a 1 euro. A Cerveteri, i visitatori potranno scoprire il Necropoli della Banditaccia con visite gratuite alla Tomba degli Scudi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: [email protected]. Mailto:[email protected]