La Biblioteca Comunale di Ladispoli Peppino Impastato è lieta di presentarvi, per il 6° anno consecutivo, l’iniziativa NATI PER LEGGERE… AL MARE! : letture a bassa voce per per famiglie e bambini da 0 a 6 anni.

Vi invitiamo a partecipare tutti i giovedì dal 13 luglio al 24 agosto alle ore 10.00, presso lo Stabilimento Columbia Beach, in Via Regina Elena 27, che anche quest’estate ci ospiterà con grande entusiasmo e generosità.

Gli incontri, come da tradizione, saranno tenuti dalla nostra affezionata amica Loredana Simonetti, che quest’anno sarà affiancata anche dal nostro nuovo e impavido gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca di Ladispoli, che si è già fatto conoscere sul territorio per le belle iniziative realizzate.

Torna l’appuntamento con Nati per Leggere al mare: giovedì 13 luglio appuntamento al Columbia Beach

Tante saranno le storie che tratteremo: fiabe dolcissime, racconti divertimenti, storie di paura e….tanto tanto altro! Ci sarà come sempre l’appuntamento musicale e, grazie alla fantasia che i tanti incontri con i bambini hanno stimolato in noi, abbiamo deciso di voler festeggiare alcune ricorrenze, non proprio tipiche dell’estate, ma che sempre piacciono a grandi e piccini! Siete curiosi?! Non vi resta che partecipare e conoscere le nostre sorprese! Per il primo incontro, giovedì 13 luglio, vi aspettano letture che parlano di Emozioni dispettose: storie che permetteranno ai bambini di scoprire e riconoscere i diversi stati d’animo che vivono ogni giorno!

Non perdete questa occasione di crescita e arricchimento per voi e i vostri piccoli: il tempo dedicato alla lettura ad alta voce, infatti, è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto ed un gesto d’amore che avvicina genitori e bambini e pone le basi per diventare futuri lettori.

La partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca o rispondendo a questa e-mail.