Si parte con il Tolfa Jazz Festival il 22, 23 e 24 luglio e si proseguirà il 18 e 19 settembre con il tradizionale picnic musicale a contatto con la natura circostante, tra prati e boschi di castagno

Torna il Tolfa Jazz Festival con un programma ricco di concerti da ascoltare tra il centro storico, i giardini della Villa Comunale e i grandi prati, al confine con il paese. La prima parte si svolge il 22, 23 e 24 luglio, per terminare il 18 e 19 settembre con il tradizionale Picnic musicale, a contatto con la natura circostante, tra prati e boschi di castagno.

Molti gli ospiti nel cartellone di questa dodicesima edizione, a partire dal quartetto del trombettista Fabrizio Bosso, alla cantante americana e solista dell’Harlem Gospel Choir Noreda Graves, ma anche il Lovesick duo i cui video hanno spopolato sui social, la voce di Costanza Alegiani, il sax di Simone Alessandrini e moltissimi altri.











Fabrizio Bosso © Roberto Cifarelli at Blue Note Milan #bluenotemilan



Tra sonorità jazz, folk, gospel e blues e in un paese incastonato tra gli oltre 30.000 ettari di boschi, pascoli e colline verdeggianti, il Festival Jazz di Tolfa si conferma non solo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate laziale ma anche un’occasione per riscoprire dei luoghi ancora autentici e nascosti, a due passi dalle città. Ogni concerto, infatti, è un’opportunità per gustare le cucina tipica e le specialità enogastronomiche, conoscere l’artigianato e la rigogliosa natura circostante che rendono Tolfa un luogo unico e affascinante.

Al Tolfa Jazz, oltre che con la musica, esiste anche un forte legame con la solidarietà. Anche quest’anno, infatti, il Festival, oltre che avere il Patrocinio del Comune, è partner della “Susan G. Komen Italia”, associazione onlus che dal 2000 opera nella lotta ai tumori al seno e organizzatrice di “Race for the Cure”.

Venerdì 23 luglio alle 21.30, l’inaugurazione del Tolfa Jazz Festival è affidata al trio della cantante romana Costanza Alegiani, nel chiostro dell’Ex Convento dei Padri Agostiniani, che ospita oggi il Polo Culturale di Tolfa. Insieme al sassofonista Marcello Allulli e al contrabbassista Riccardo Gola, la Alegiani presenta al pubblico il suo ultimo progetto “Folkways”, un personale omaggio al mito del folk americano.

Sabato 24 luglio alle 18:00, la Fire Dixie Jazz Band sfila per le strade del centro storico di Tolfa per la tradizionale parata d’apertura. Sempre al centro storico, troviamo sia alle 19.00 che alle 22:00, il trio “G and the Doctor(s), dove la voce di Gloria Turrini, il piano di Mecco Guidi e la tromba di Andrea Guerrini, contaminano il blues con altre sonorità di matrice black, tra jazz di inizio secolo, gospel e il New Orleans style. Alle 20.00 ci si sposta in Piazza G. Marconi per lo spettacolo “My darlin’ Camelì” della Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band: musiche originali e cinema mutocon quattro musicisti emergenti under 35, in un mix disonorità partenopee e afroamericane fuse in un’unica anima, da Toledo a Storyville, da Carosone ad Armstrong, dal mandolino al banjo.

Alle 21.00, sale sul palco della Villa Comunale il duo del fisarmonicista Natalino Marchetti e del sassofonista Simone Alessandrini con “100 Piazzolla”, un concerto tributo per celebrare il grande riformatore del tango argentino, Astor Piazzola.

Più tardi, alle 22.00, torna a grande richiesta il trombettista Fabrizio Bosso, uno dei musicisti più amati di tutta la manifestazione. Alle 22.00, sempre alla Villa Comunale, insieme al suo quartetto formato dal pianista Julian Oliver Mazzariello, dal contrabbassista Jacopo Ferrazza e dal batterista Nicola Angelucci, Fabrizio Bosso suonerà il suo ultimo progetto musicale “We4”.

Quello con Tolfa Jazz – dichiara Fabrizio Bosso – è un rapporto di amore reciproco. Ogni estate torno a suonare sempre con molto entusiasmo perché ormai si è stabilito un bellissimo rapporto di affezione tra me, il pubblico e gli organizzatori Alessio Ligi e Egidio Marcari. Tolfa Jazz è diventato un appuntamento fisso della mia estate.

Quel che fa la differenza è proprio l’atmosfera che si respira, sia in paese che nei fantastici boschi che circondano il paese, dove spesso ho suonato durante i Picnic musicali che organizza il Festival.

Sono tre, invece, gli appuntamenti di domenica 25 luglio. Alle 20.00 al centro storico, la world music del trio “Wolves”, con sconfinamenti nel jazz e nel rock, anima il concerto intitolato “Immagini. Viaggio tra luoghi e tempo”. Poco prima, alle 19.00, alla Villa Comunale il Lovesick duo con “All over again”. Oltre 100.00 follower su Facebook e 7 milioni di streaming video, compresa una partecipazione al film Lamborghini e alla serie dedicata a Francesco Totti “Speravo de morì prima”: sono numeri da capogiro quelli realizzati dalla contrabbassista Francesca Alinovi e dal chitarrista Paolo Roberto Pianzezza. Le atmosfere dell’America anni ’40 e ’50, musica country e rock’n’roll sono i tratti distintivi di questo eccezionale e attesissimo duo.

Chiusura in grande stile e all’insegna del gospel, alle 21.00 alla Villa Comunale, con la band della cantante e cantautrice americana Noreda Graves. Voce soprano solista sia dell’Harlem Gospel Choir che del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, Noreda Graves porta a Tolfa Jazz il suo sound ricco di gospel, funk, blues e R&B.

Durante tutti i giorni del Festival, sarà presenta l’installazione “Accordarte”, ideata da Simona Sarti in collaborazione con l’Associazione Culturale “Associazione Arte altra”. Gli artisti Silvia Agostini, Norberto Cenci, Giovanna Gandini, Metello Iacobini, Elisabetta Piu, Michel Patrin, Gabriella Sabbadini e Simona Sarti hanno frammentato immagini delle loro opere per comporre un fantasioso spartito, per accompagnare virtualmente con l’arte gli artisti che si troveranno sul palco durante il Festival.

Il concerto della Graves di domenica 25 luglio chiude la prima parte del Tolfa Jazz, che riprenderà poi il 18 e il 19 settembre con altri appuntamenti, tra cui il tradizionale Picnic musicale che chiuderà l’edizione 2021 della manifestazione.

Sito www.tolfajazz.com

Facebook www.facebook.com/TolfaJazz.Official

Instragram www.instagram.com/tolfajazz

Infoline [email protected]

Prenotazione biglietti www.ticketino.com/it/Organizer/2461975