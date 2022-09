Domenica 18 settembre dalle 9 in poi escursioni a piedi o in mountain bike, tra strade medievali, boschi, prati e musica all’aria aperta

Torna il picnic musicale del Tolfa Jazz Festival –

Riceviamo e pubblichiamo –

Domenica 18 settembre, torna il Picnic musicale del Tolfa Jazz, che si svolgerà come di consueto negli splendidi e ampi prati della località Comunale Macchiosi di Tolfa.

Dopo quello di apertura a maggio, la tre giorni di concerti a luglio nel centro storico, il Picnic di settembre chiude come ogni anno il Tolfa Jazz Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate laziale.

Passeggiate naturalistiche, visite a siti storico-archeologici, concerti, escursioni a piedi o in mountain bike tra boschi e prati, attività per bambini, pranzo con prodotti tipici locali e, soprattutto, un’atmosfera accogliente e familiare, sono le principali proposte di uno degli eventi più attesi di tutta la manifestazione e maggiormente richiesti da un pubblico sempre più affezionato.

















Una possibilità, quella del Picnic musicale, di passare un’intera giornata a contatto con la natura, passeggiando nei boschi alla scoperta anche di luoghi sconosciuti, tra strade medievali e antichi sentieri, per poi ritrovarsi tutti insieme per pranzo su un grande prato verde, ascoltando il miglior jazz in stile New Orleans.

Appuntamento, quindi, fuori dal centro di Tolfa, in località Comunale Macchiosi. Alle 9:00 cominciano le prime escursioni a piedi che toccheranno diverse mete come il Sasso della Strega, l’Abbazia di Piantangeli, il tempio Etrusco, il Cerro Bello e il Sentiero dei Monaci. Per i bambini dai 6 ai 12 anni è previsto un trekking sensoriale per poter ascoltare e riconoscere i versi degli uccelli, percepire i suoni e la distanza dei vari fruscii sulla lettiera e sulle fronde degli alberi. Alle 10:00, l’erborista, farmacista e naturopata Francesca Stefanelli sarà alla guida di una passeggiata erboristica alla scoperta delle erbe selvatiche dei Monti della Tolfa e della medicina forestale.

Per gli amanti della Mountain Bike, partenza alle 9.00 toccando poi i resti dell’Abbazia di Piantangeli e il Cerro Bello, attraversando boschi e ampi prati adibiti a pascolo.

Tutte le escursioni sono alternative tra loro e terminano presso la baita del Comunale Macchiosi poco prima del pranzo, che a partire dalle 12:30 verrà servito a base di prodotti tipici locali con un menu dedicato anche i vegani e ai bambini. Verso le 16:00, l’atteso appuntamento con la musica dal vivo, dove quest’anno sarà protagonista la band di Max Lazzarin & The Great Magicians, la cui musica si ispira alle atmosfere della moderna New Orleans Music attraverso grandi classici riarrangiati e brani originali.

Sempre per i più piccoli, a partire dalle 9:00 e per tutta la mattinata, “La band degli gnomi”, un gioco naturalistico che unisce musica, natura e fantasia. La storia della band degli gnomi si focalizza sui suoni che la natura ci dona, attraverso i versi degli animali, il vento che muove le piante e servendoci di strumenti musicali costruiti dai bambini con materiale e elementi naturali.

Tutto il Picnic musicale è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e senza creare impatti negativi sulla flora e sulla fauna locale. Tolfa Jazz, inoltre, aderisce a Jazz Takes the Green, la rete dei Festival jazz ecosostenibili, prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa Green.

INFO & PRENOTAZIONI

Adulti € 22,00 escursione, concerto e pranzo

€ 27,00 escursione MTB, concerto e pranzo

€ 17,00 concerto e pranzo

Bambini fino a 12 anni € 15,00 escursione e pranzo

€ 10,00 pranzo

LE PRENOTAZIONI PER LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO VENERDI’ 16 SETTEMBRE

email: [email protected]

telefono: 389 8384355

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/

Facebook www.facebook.com/TolfaJazz.Official

Instragram www.instagram.com/tolfajazz