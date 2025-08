Appuntamento il 2 e il 3 agosto

Torna a Ladispoli la Jet Sky Therapy: due giorni di emozioni, sport e inclusione –

Un appuntamento speciale attende Ladispoli il prossimo weekend: sabato 2 e domenica 3 agosto, dalle 10 alle 18, torna sulla spiaggia inclusiva di Marina di Palo la Jet Sky Therapy, l’iniziativa ideata dal sette volte Campione del mondo di Jet Sky, Fabio Incorvaja. Una manifestazione dal sapore magico, che vedrà i nostri ragazzi speciali sfrecciare a tutta velocità sulla moto d’acqua del Campione, vivendo momenti indimenticabili di libertà, gioia e adrenalina.

“Questa manifestazione unisce turismo, sport e inclusione – dichiara il sindaco Alessandro Grando – saranno due giorni di emozioni autentiche. Siamo felici che Fabio abbia scelto ancora una volta Ladispoli per la sua iniziativa. È un momento di forte inclusione e aggregazione, e come amministrazione non possiamo che metterci a completa disposizione”.

Nel frattempo, Comune, forze dell’ordine e volontari sono al lavoro per garantire la perfetta riuscita dell’evento, che si preannuncia come uno dei fiori all’occhiello dell’estate ladispolana.

Per informazioni e prenotazioni: 393 1820 765