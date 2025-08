PD: “Incontro costruttivo con il comitato pendolari di Civitavecchia, Santa Marinella-Santa Severa” –

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, rappresentato dalla segretaria Lucia Gaglione, insieme ai Giovani Democratici di Civitavecchia, hanno tenuto un incontro significativo e produttivo con i Presidenti del Comitato Pendolari, Benedetto Risi e Denis Lauro, che da anni lavorano in maniera instancabile per portare avanti le istanze del territorio sul tema della mobilità.

Ritardi frequenti, cancellazioni improvvise, sovraffollamenti insostenibili, gravi carenze nella comunicazione, sono le questioni affrontate nell’incontro, e sollevate da tempo, da preoccupazioni legittime degli utenti.

Oltre che utile – dichiara la segretaria cittadina –, questo confronto si è rivelato essere costruttivo, permettendoci di affrontare criticità da tempo segnalate e di condividere l’urgenza di adottare azioni concrete e coordinate a tutela dei pendolari, che ogni giorno devono raggiungere mete di lavoro o di studio.

È fondamentale che RFI continui a dimostrare la propria presenza sul territorio, anche con la prossima consegna dei lavori, che auspichiamo celere, della nuova stazione di Santa Marinella, sicura e moderna. È essenziale curare le aree di competenza per evitarne il degrado, come segnalato da molti cittadini. Il Comune di Santa Marinella vanta una unicità invidiabile: due stazioni ferroviarie che offrono l’opportunità di dare impulso a un ulteriore sviluppo del territorio.

Particolare attenzione deve essere rivolta al futuro della stazione di Santa Severa, che necessita di un restyling adeguato per valorizzare non solo la frazione stessa, ma anche il fantastico polo museale del Castello di Santa Severa, una vera eccellenza per il territorio laziale. L’integrazione del mare e lo sviluppo di attività collegate possono apportare un grande beneficio alla comunità locale, in termini di presenze turistiche.

È essenziale rinnovare la mobilità con treni moderni e sostenibili, garantendo al contempo servizi adeguati per gli utenti e elevati standard di sicurezza, riducendo i disagi. Negli anni, molto è stato fatto, grazie al costante lavoro del Comitato Pendolari in sinergia con gli altri comitati della linea FL5.

Il dialogo diretto ha permesso di chiarire aspetti operativi e gettare le basi per una piattaforma di proposte per la Regione. È fondamentale proseguire il confronto con Regione Lazio, Trenitalia e RFI per promuovere incontri con le istituzioni locali per trovare soluzioni strutturali e durature.

Questo incontro ha rappresentato l’occasione per rafforzare la collaborazione tra il Comitato Pendolari e il Partito Democratico, e segna il primo passo di un percorso che fatto insieme può fare la differenza per i pendolari del nostro territorio.

Continueremo a vigilare sulle scelte che verranno fatte e a supportare l’azione di ascolto quotidiano già svolto dal Comitato attraverso i social e sul campo – afferma in conclusione la segretaria dem – , contribuendo ad ampliare la partecipazione attiva dei pendolari nella costruzione di proposte condivise.